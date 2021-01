Possibile ripresa dell’attività sportiva, il presidente della Fip ne parlerà coi presidenti dei comitati regionali

di Michele Bossini

L'incontro, in videoconferenza, si terrà lunedi prossimo





La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver preso atto del nulla osta rilasciato dal Coni circa l’eventuale ripresa dell’attività sportiva per le categorie serie C gold e silver, serie B femminile e tutta l’attività giovanile che prevede una fase finale nazionale, ha reso noto che lunedì il presidente Giovanni Petrucci incontrerà in videoconferenza i presidenti dei comitati tegionali. Ciò servirà a verificare la concreta possibilità di programmare l’avvio della stagione agonistica in attesa del prossimo Dpcm, atteso per metà gennaio.