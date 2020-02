Porcellino: auto dei carabinieri finisce contro un bar durante un inseguimento. Nessun ferito

di Monica Campani

L'incidente è accaduto nella mattina, si tratta della gazzella del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di San Giovanni





Incidente questa mattina al Porcellino, nel comune di San Giovanni: la gazzella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di San Giovanni è andata a finire sul marciapiede, sotto il tendone del bar caffè Smile.

I carabinieri, secondo una prima ricostruzione, sembra stessero inseguendo un'auto con a bordo una persona anziana che aveva sorpassato una fila di macchine. Per cause ancora non note, forse per l'asfalto viscido per la pioggia, la gazzella ha sbandato ed è andata a finire contro il bar.

Nell'incidente non si registrano feriti.