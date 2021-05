Ponte Catolfi, ritardi nell'esecuzione: preannunciata la possibile risoluzione del contratto e la restituzione dell'anticipo

di Monica Campani

Riunione questa mattina per fare il punto sui lavori. Dati alla ditta 15 giorni di tempo





Restituzione dell’anticipo, prevista dal Codice degli appalti, di circa 230mila euro e risoluzione del contratto: questi sono le decisioni notificate alla ditta che ha vinto la gara d'appalto per il rifacimento del Ponte Catolfi nel comune di Laterina Pergine. L'avvio del procedimento è scattato per "grave adempimento all’ordine di servizio ed alle prescrizioni indicate e grave ritardo". I lavori, infatti, sarebbero dovuti terminare il 19 luglio ma lo stato degli interventi sembra paventa uno slittamento. Alla ditta 15 giorni di tempo per le controdeduzioni alle contestazioni presentate.

"Allo stato attuale non sono previste proroghe rispetto alla data finale del 19 Luglio ed attendiamo entro i prossimi 15 giorni le controdeduzioni che produrrà l’impresa a seguito della lettera che gli è stata inviata dal Direttore Lavori. A seguito della valutazione di queste controdeduzioni, il RUP Arch. Belardini valuterà se portare avanti o meno la risoluzione del contratto", spiega il sindaco Simona Neri.

"E’ opportuno specificare che non c’è nessun interesse precostituito alla risoluzione del contratto, che potrebbe aprirebbe scenari difficili e non si avrebbero più tempistiche prevedibili - continua il sindaco di Laterina Pergine - Tutti i tecnici incaricati hanno monitorato le lavorazioni in modo costante e puntuale, la risoluzione del contratto con l’impresa bloccherebbe l’appalto in corso, aprirebbe un contenzioso e comporterebbe una perizia per la valutazione dello stato di consistenza dei lavori nonché la necessità di rifare una nuova gara d’appalto con costi ulteriori. E’ uno scenario che dobbiamo fare di tutto per evitare, anche se le circostanze hanno costretto i responsabili ad avviare questo procedimento.

Il punto sull'opera attesa ormai da tempo è stato fatto nella mattina in una riunione in video conferenza promossa dall’Assessore ai LL.PP Ing. Gragnol ed alla quale hanno partecipato: il R.U.P del Comune Arch. Belardini, il Direttore dei Lavori Ing. Titton, il l Responsabile per la Sicurezza Ing. Sacchetti e l’Avv. Quintavalli, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri di maggioranza ed opposizione per coinvolgere ed aggiornare nella massima trasparenza tutto il Consiglio Comunale sui recenti sviluppi del cantiere.

"Il cronoprogramma attuale, aggiornato a gennaio scorso in seguito alla concessione di proroga, vede la fine lavori del ponte datata al 19 luglio 2021. Da gennaio ad oggi tutti i tecnici incaricati hanno seguito passo dopo passo i lavori, facendo il punto del cantiere quotidianamente. Fino alla fine del mese di marzo i tempi delle lavorazioni sono rimaste allineate al cronoprogramma, in particolare il 18 marzo scorso il D.L. ha anche effettuato un sopralluogo presso la ditta “Comes” di Potenza, incaricata di realizzare le travi in acciaio che poi saranno trasportate in cantiere, ed anche lo stato di quelle lavorazioni “a distanza” proseguiva secondo le tempistiche stabilite. A fine marzo il Coordinatore per la Sicurezza Ing. Sacchetti ha dovuto sospendere alcune lavorazioni perché la ditta non aveva messo in atto le misure prescritte sul Piano di Sicurezza ed in generale, dalla fine del mese in poi, anche il D.L ha osservato un progressivo rallentamento dei lavori, prontamente segnalato attraverso l’emissione successiva di 3 ordini di servizio (n. 13, 14 e 15). Tutti e 3 gli ordini di servizio emessi dal D.L., che intimavano la realizzazione di particolari lavorazioni in tempi certi, sono stati ad oggi disattesi. Si può dire che l’andamento dei lavori era sostanzialmente in linea con il cronoprogramma fino alla fine di marzo, con piccoli ritardi di 5-10gg del tutto naturali per un cantiere di questo tipo ed assolutamente recuperabili all’interno del cronoprogramma generale. Nello stesso periodo la ditta assegnataria dell’appalto ha sostituito il Direttore di Cantiere nominato inizialmente con altri 2 nuovi Direttori di Cantiere".

"Insieme all’Ing. Sacchetti la Direzione Lavori effettuava verifiche quotidiane sia sulle lavorazioni che sulla sicurezza delle stesse e questo è accaduto fino alla data del 16 Maggio scorso, che avrebbe dovuto rappresentare una data 'chiave' per il nostro cantiere: secondo il cronoprogramma avrebbe dovuto iniziare la fase di pre-montaggio delle travi di acciaio. La data del 16 Maggio era una data importante, il pre-montaggio delle travi costituisce un notevole 'balzo in avanti' per l’opera, raggiungendo circa il 70% del completamento delle lavorazioni totali di cantiere. Questa data non è stata rispettata dalla Ditta che quindi ha creato i presupposti per un disallineamento importante delle lavorazioni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma. La Direzione Lavori, pertanto, non ha potuto fare altro che scrivere alla Ditta ed avviare il processo di risoluzione del contratto, (art. 108)".

Il sindaco Simona Neri spiega ancora e conclude: "Risulta evidente che l’impresa abbia generato molti problemi relativi alle tempistiche ma occorre precisare che le opere effettuate fino ad oggi sono state verificate, i tiranti sono stati testati secondo le prescrizioni del tecnico collaudatore, le strutture sono state realizzate bene ed a regola d’arte. La ditta in questo momento si trova in cantiere e sta lavorando: il D.L. non ha solo chiesto di controdedurre agli ordini di servizio ma ha anche intimato di proseguire coi lavori con l’aggiornamento della fase di pre-montaggio al 15 Giugno prossimo. Sono stati messi in atto tutti gli strumenti a disposizione per cercare di sollecitare la ditta a procedere celermente alla chiusura dei lavori e ci riaggiorneremo tra un paio di settimane una volta che il R.U.P. avrà deciso come procedere: ovviamente l’obiettivo di tutti i tecnici nonché dell’Amministrazione Comunale è di portare a termine l’opera nel minor tempo possibile valutando accuratamente gli scenari che ogni scelta potrebbe determinare in positivo o negativo".