Ponte Catolfi, annunciata ufficialmente la conclusione dell'opera entro fine anno

di Matteo Mazzierli

La conclusione del rifacimento del Ponte Catolfi è attesa per la fine di dicembre 2020





Annunciata ufficialmente la conclusione dei lavori di rifacimento del Ponte Catolfi: a farlo è stata Regione Toscana in una nota in cui è stata segnalata la fine ed il collaudo dei lavori per il ripristino del ponte e della viabilità collegata.

La conclusione dei lavori è attesa, dunque, per la fine di dicembre 2020, con approvazione dalla Giunta regionale nella seduta di ieri l’integrazione all’Accordo di programma per la costruzione del Ponte Catolfi, nel Comune di Laterina Pergine.

La Giunta toscana si è impegnata a sostenere con ulteriori 100.000 euro l’adeguamento strutturale del Ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra questo ed il cimitero di Ponticino a seguito di una perizia svolta dal Comune di Laterina nel luglio scorso, che evidenzia la necessità di ulteriori interventi di manutenzione in aggiunta a quelli già programmati e finanziati dalla Regione con 1.750.000 euro (stanziati nelle 2017 e 2018).