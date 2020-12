Podere Rota: Loro ribadisce la contrarietà all'ampliamento

di Martina Giardi

Il Comune di Loro ribadisce la sua contrarietà al tipo di ampliamento delineato nell'incontro con Ato Toscana Sud e Regione Toscana .



foto di repertorio

Il Comune di Loro Ciuffenna, nell'incontro con Ato Toscana Sud e Regione Toscana, ha ribadito la propria contrarietà all'ampliamento della discarica di Podere Rota per un totale di 900.000 tonnellate da smaltire tra il 2022 e il 2027. L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, nel corso dello stesso incontro, così come riferisce l'amministrazione comunale lorese, ha confermato l’avvio di un procedimento autorizzativo.

Il Sindaco Moreno Botti - "Considerati i quantitativi di rifiuti ancora prodotti dal territorio valdarnese e consapevoli del futuro periodo di chiusura per lavori di rafforzamento del termovalorizzatore di San Zeno eravamo aperti ad un dialogo su un ampliamento per un tempo limitato e funzionale a recepire il fabbisogno del territorio. Questo ampliamento, per tempi, quantità e tipologia (rifiuti speciali provenienti in maggior parte da fuori regione) è invece al servizio esclusivo dei soci di maggioranza della discarica. Auspichiamo che la Regione Toscana recepisca le richieste dei vari Comuni valdarnesi, preoccupati dalla sofferenza di cittadini e un territorio provato dalla presenza di una discarica che da decenni riceve rifiuti provenienti da varie aree del paese."