Podere Rota, il commento di Alleanza per Bucine: "Finalmente il risveglio civico del sindaco"

di Matteo Mazzierli

Il gruppo di opposizione ha commentato la posizione espressa dal sindaco Benini sull'ampliamento della discarica di Podere Rota





Il gruppo di opposizione Alleanza per Bucine interviene dopo la posizione espressa dal sindaco Nicola Benini, riguardo l'ampiamento della discarica di Podere Rota.

"In data odierna, dalla stampa locale apprendiamo con vero piacere, finalmente, che il Sindaco Benini abbia preso una posizione pubblica ed ufficiale contro il progetto di ampliamento di Podere Rota. Da parte sua evidenziamo quindi un 'ritrovato senso civico' a tutela della salute dei propri concittadini. Come gruppo di opposizione non possiamo che essere a fianco del primo cittadino. Sentir parlare di 'miglior qualità della vita per tutto il Valdarno', tutela dell’ambito turistico del quale il comune di Bucine è anche capofila, dove la qualità del paesaggio, oltre ai prodotti e la storia e la cultura del territorio, sono fondamentali”.

"Parole sante Sindaco, musica per le nostre orecchie… Ma come sempre c’è un però: 'la difesa del territorio mal si concilia con le scelte scellerate della Regione che senza se e senza ma ha avallato ed approvato il progetto di ampliamento, invece di rimandarlo al mittente'. Quella stessa Regione guidata dai Giani, Ceccarelli e De Robertis, potenti e seguitissimi esponenti di punta del Pd regionale, che solo pochi mesi fa si sono presentati a Bucine a chiedere voti, e li hanno presi assai, con le solite promesse mielose e utopistiche, senza mai entrare nel merito dei problemi concreti e vivi dei cittadini."

"L’ampliamento della discarica è uno di questi. All’atto pratico, una volta eletti, come sempre fanno gli interessi di pochi, mentre il disagio è di tutti. Silenti anche i consiglieri di maggioranza, mai una parola sull’argomento, meglio distogliere l’attenzione con presentazione di mozioni che neanche sono supporta da un specifico regolamento comunale. Ci chiediamo: “il Sindaco Benini ed il gruppo Alleanza per Bucine, possibile che siano i soli a cui stiano a cuore le sorti della salute dei cittadini bucinesi?"