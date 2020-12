Podere Rota, Casucci e Tozzi (Lega): "La Regione chiarisca cosa ha fatto finora per la sua dismissione"

di Glenda Venturini

I due consiglieri regionali della Lega hanno già depositato una interrogazione sul futuro di Podere Rota, e oggi esprimono sostegno alle iniziative promosse dal comune e dal sindaco di San Giovanni contro l'ampliamento





"Sulla questione di Podere Rota condividiamo quanto approvato dal Consiglio comunale di San Giovanni": così Marco Casucci ed Elisa Tozzi, Consiglieri regionali della Lega, in riferimento alla mozione approvata dal consiglio sangiovannese per l'apertura di una inchiesta pubblica sul progetto di ampliamento della discarica.

"Apprezziamo - aggiungono i due consiglieri regionali della Lega - tutte le iniziative ispirate da un principio di unitarietà nell'interesse del territorio, ma ci domandiamo, nel contempo, perchè il Sindaco Vadi, in Regione, interpelli solo i rappresentanti del suo partito."

"Quello che, comunque, intendiamo conoscere tramite una specifica interrogazione, già presentata ad ottobre - proseguono i Consiglieri - è cosa sia stato fatto, finora, dalla stessa Regione per centrare l'obiettivo della sua dismissione entro il 2021. Anche noi siamo sempre stati per la massima trasparenza in materia, puntando, dunque, ad avere costantemente un dialogo serrato con i territori e quindi la proposta d'inchiesta pubblica ci trova d'accordo, anche se, lo ribadiamo, non bisogna assolutamente dimenticare il pregresso della vicenda che, a nostro avviso, vede l'ente regionale probabilmente poco reattivo, se non inconcludente."

"Insomma - concludono i rappresentanti della Lega - occorrono, finalmente, fatti concreti sulla delicata tematica ed il nostro atto va appunto nella direzione di capire realmente se, come pensiamo, la Regione non si sia mossa, nel tempo, in modo diligente, oppure se, viceversa, siano state realmente poste delle solide basi per la definitiva chiusura del sito entro l'anno prossimo."