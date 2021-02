Podere Rota, Capecchi e Veneri (Fdi) a fianco di Chiassai: “Basta discariche! Non si può essere green solo a parole”

di Glenda Venturini

Fratelli d’Italia presenterà in Consiglio regionale una mozione in cui si chiede l'avvio del provvedimento di chiusura di Podere Rota. Chiassai: “Perché de Robertis e Ceccarelli non prendono posizione?”





Fratelli d’Italia porta in Consiglio regionale la questione della discarica di Podere Rota con una mozione, firmata dai consiglieri Alessandro Capecchi, Gabriele Veneri e Francesco Torselli, in cui si chiede che venga avviato il provvedimento di chiusura della discarica, rigettando quindi l’istanza di ampliamento presentata da C.S.A Impianti, come da impegni presi dalla Regione con il territorio del Valdarno e dell'Assemblea dei Sindaci dell’Ato Toscana Sud. "In questo ambito, infatti - spiegano i consiglieri regionali - era stata decisa la chiusura della discarica di Podere Rota fino all’esaurimento naturale dei volumi previsti per il 31 dicembre 2021".

"Non si può pensare di continuare imperterriti a sotterrare rifiuti in discariche sparse in tutto il territorio regionale - commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Ambiente, Alessandro Capecchi - il sistema sta saltando e non è possibile nascondere problemi e rifiuti sotto terra. La Regione Toscana deve decidere che direzione vuole prendere, occorre dunque al più presto un nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti in cui si delinei, una volta per tutte, la propria volontà in materia di smaltimento".

"Il Pd vince le elezioni regionali con Firenze che manda l’immondizia ad Arezzo - dichiara il Consigliere regionale Gabriele Veneri (Fdi) - le province devono essere autosufficienti in termini di smaltimento rifiuti. E’ facile essere “green” in campagna elettorale, “green” però non significa alimentare le discariche ma investire in tecnologia, significa trasformare l’immondizia in risorsa. Podere Rota doveva chiudere nel 2021 e invece vorrebbero rimandare la chiusura al 2023, ma proponendo un investimento da 24 milioni di euro? La Provincia di Arezzo è stata fin troppo generosa con Firenze".

"Perché - chiede Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo e Sindaco di Montevarchi - la presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis, ed il capogruppo Pd in Regione, Vincenzo Ceccarelli, espressione della provincia di Arezzo, rimangono in silenzio? Perché non prendono posizione e difendono il territorio che rappresentano? Non sono interessati alla salute dei cittadini e al nostro ambiente o ci sono altri motivi? La provincia di Arezzo si è adeguata al piano regionale dei rifiuti trovando una soluzione alternativa per rendersi autosufficiente e per giungere, dopo 30 anni, alla chiusura definitiva della discarica di Podere Rota. Mentre Firenze continua a sfruttare il Valdarno, da decenni per smaltire i due terzi dei rifiuti che produce. Non abbiamo più intenzione di essere la pattumiera del fiorentino. Mi aspetto che la Regione pretenda che anche Firenze si adegui alle loro direttive, e che si esprima chiaramente a difesa dei legittimi interessi dei cittadini e della volontà espressa dai loro sindaci, invece di agevolare gli interessi di un gestore che sfrutta da decenni il nostro territorio".