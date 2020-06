Pluripregiudicato arrestato dalla polizia in flagranza per furto in auto

di Monica Campani

Su segnalazione di un cittadino gli agenti del commissariato di polizia di Montevarchi sono intervenuti in un'area periferica





E' stato arrestato in flagranza dagli agenti del commissariato di polizia di Montevarchi mentre stava portando via una borsa da un'auto poarcheggiata. Si tratta di un uomo, residente a Prato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Colto sul fatto ha confessato.

I fatti risalgono a giovedì mattina quando una cittadina chiama la sala operativa del commissariato di Montevarchi chiedendo l'intervento degli agenti per un presunto furto in atto in quel momento. La donna afferma di aver notato, all'interno di un resede privato, un uomo rovistare all'interno dell'auto di un vicino. Aggiunge che il marito sta cercando di trattenerlo in attesa dell'arrivo della polizia.

Gli agenti della squadra volante giungono subito sul posto e sorprendono il pratese con ancora la borsa, rubata dall'auto, contenente denaro, documenti, portafoglio. Nell'auto con la quale l'uomo aveva raggiunto Montevarchi la polizia trova arnesi atti allo scasso.

Ieri mattina il giudice del Tribunale di Arezzo ha convalidato l'arresto e, in attesa di un'ulteriore udienza, l'ha sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Prato. Il Questore della provincia di Arezzo ha, invece, predisposto per l'uomo l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montevarchi per tre anni.