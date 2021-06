Pietro Grifoni: il racconto del giovanissimo autore valdarnese. Il messaggio dei suoi libri e la loro genesi

di Martina Giardi

Alla scoperta del giovanissimo autore valdarnese. In occasione dell'uscita del suo secondo libro "Ludovico il vampiretto: le nuove avventure", Pietro Grifoni racconta della sua scrittura, di come nascono i suoi racconti e di come rielabora la realtà.





Pietro Grifoni è un giovanissimo autore sangiovannese. Il dodicenne, frequenta l'Istituto Marconi di San Giovanni ed ha già scritto due libri: Ludovico: il vampiretto che non sapeva volare, per Aska Edizioni e Ludovico il vampiretto: le nuove avventure, per Fantasy Edizioni. I due libri sono accompagnati dalle illustrazioni dei ragazzi del Liceo artistico Benedetto Varchi.Pietro racconta la genesi dei suoi libri e il messaggio che ne deriva.

Dopo l'uscita del 2 giugno, del secondo libro di Pietro "Ludovico il vampiretto: le nuove avventure", l'autore è stato ospite del Sindavo Vadi in occasione della presentazione dei suoi racconti e in seconda battuta per poter donare una copia dei suoi libri alla nuova biblioteca di San Giovanni. La nuova uscita sta avendo un seguito notevole rispetto alla prima e si inserisce all'interno di una nuovissima collana della Fantasy edizioni dal nome "I fortissimi" che dà la possibilità agli autori giovanissimi, under 14, di pubblicare le proprie creazioni.

Chi è Ludovico, il protagonista dei tuoi libri? Pietro spiega: "Questi libri servono a me in primis per crearmi una specie di sfogo. Sono in qualche modo una specie di diario. Faccio vivere le cose che mi sono successe a un altro personaggio, al vampiretto Ludovico ed è un modo per chiedere consigli, per confrontarmi e per dare qualche consiglio anche ai miei lettori. Ho molta fantasia che collego con la realtà: quando vedo qualcosa, che sia un film, un cartone, una situazione vera, mi vengono in mente dei racconti, rielaboro altre storie. Per esempio, mi piace molto la storia, la mitologia e con questa riesco a fare molti collegamenti. Uno dei personaggi all'interno del mio nuovo libro si chiama Krakonte ed è un misto tra il Kraken, che è un mostro marino e Caronte, il traghettatore dell'Ade."

Cosa succede a Ludovico? Quale è la caratteristica delle sue avventure? Pietro racconta:" Nelle avventure di Ludovico ci sono molte cose reali ma rielaborate. Ludovcio affronta tante situazioni scolastiche, ci sono le elementari, il passaggio tra le elementari e le medie, e le medie stesse. Ci sono persone che ho incontraro ma con nomi finti, storie che ho vissuto, ma che ho rielaborato oppure fiabe che ho stravolto. Ludovico non si arrende mai, anche davanti alla paura."

Come nasce l'idea di scrivere questi libri? " Un po' per gioco e un po' perchè si collega a diverse cose. Io soffro di diplegia spastica e questo mi porta a dover fare molta fisioterapia e molti esercizi. Guardo molti film e cartoni e da questi ho iniziato a raccontare storie a voce in casa. A un certo punto la mamma mi ha incoraggiato e mi ha lanciato l'idea di provare a scrivere queste cose. Così è nato il primo libro inisema ai ragazzi del Varchi che hanno illustrato le mie storie. Poi ho incontrato uno scrittore e la cosa si è fatta più seria appunto col secondo libro". Quindi sta avendo seguito? Continua Pietro:"Si, insieme al libro è uscito anche il book trailer realizzato dall'indirizzo digitale del Liceo Artistico Varchi, e l'associazione tatrale ParoParo sta organizzando uno spettacolo teatrale dove mette in scena le avventure di Ludovico".

Stai ancora scrivendo? Pietro ci svela:" Qualche volta mi vengono alcune idee. Ho buttato giù qualcosina. Ho anche capito che alle persone sta piacendo questo personaggio vorrei continuare su questa scia. Vorrei far vivere a Ludovico, anche le superiori, per esempio "Ludovico ha paura di crescere”. In uno dei racconti Ludovico ha paura del passaggio nella "Scuola media degli orrori" anche se poi scoprirà essere popolata da persone meravigliose. Poi ci sarà la scelta delle superiori, anche se io ho già le idee chiare, voglio fare Scienze Umane,mi piacciono letteratura, storia, filosofia e psicologia. Mi piacerebbe tanto scoprire come è fatta la mente umana perché può essere meravigliosa e misteriosa".

Quando pensi ai tuoi lettori, pensi a persone della tua età,? Persone più grandi, persone più piccole?" Questi due libri sono nati per aiuta in particolare i bambini uguali a me; con delle disabilità. Non importa necessariamente che debbano essere con una diplegia spastica a paralisi celebrale infantile, che sarebbe la mia e consiste nel fatto che praticamente al momento della nascita non mi è arrivato abbastanza sangue al cervello e i muscoli delle gambe ne hanno risentito. Questi libri sono nati per dare a questi bambini una speranza e dire "non arrendetevi mai" e Ludovico lo dice, è vietato arrendersi -infatti- Ludovico, come il suo creatore non sa trasformarsi in pipistrello in maniera adeguata e quindi non sa volare e infatti i due pipistrellini della prima copertina sarebbero le mie stampelle, che aiutano Ludovico a volare come le stampelle con me."