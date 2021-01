Piazza XXV Aprile: accordo per la messa in sicurezza di un tratto di viabilità viaria e pedonale

di Glenda Venturini

La firma della convenzione tra il Comune di Rignano e la BCC Valdarno Fiorentino permetterà di mettere in sicurezza un'area di accesso alla piazza



Il Sindaco Daniele Lorenzini con Moreno Capanni, Presidente BCC Valdarno Fiorentino

È stata sottoscritta oggi la convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Rignano e la Banca di Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino per il fabbricato che ospiterà la nuova sede della filiale in Piazza XXV Aprile. L'atto, già deliberato in Consiglio comunale, fissa gli impegni per la messa in sicurezza dell'area.

Il nuovo sportello dell'istituto di credito nascerà infatti in un’area centrale del capoluogo, permettendo di migliorare la viabilità carrabile e pedonale in un punto particolarmente importante della SP89, oggi particolarmente problematico per il passaggio 'stretto' della strada.

Soddisfatto il Sindaco Daniele Lorenzini: “La convenzione firmata oggi con il Presidente Moreno Capanni permette a una banca importante per il nostro territorio di avere un nuovo sportello nel centro del paese. Avevo proposto alla BCC di migliorare, assieme ai lavori per la nuova sede, la sicurezza stradale in un’area particolarmente delicata per l’accesso in Piazza XXV Aprile e sono felice che il nostro lavoro, assieme all’interlocuzione con gli enti preposti, abbia permesso di abbattere una parte del fabbricato allargando gli spazi. A lavori finiti Rignano godrà di una strada più larga, dove sarà più facile il transito dei veicoli, con un marciapiede più sicuro per i pedoni e per l’utenza più debole della strada”.