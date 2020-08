Piazza Palermo cambia nome, presto sarà piazza Arduino Casprini

di Michele Bossini

Oltre che lungimirante imprenditore, Casprini fu presidente della Sangiovannese portandola dalla serie D alla C1





Con una delibera di giunta l'amministrazione comunale di San, Giovanni ha deciso di cambiare la denominazione della piazza antistante lo stadio comunale "Virgilio Fedini" da piazza Palermo a piazza Arduino Casprini, a ricordo dell'imprenditore e dello sportivo conosciuto e stimato in tutto il Valdarno, morto il 26 dicembre 2004 in un incidente stradale.

Subentrato alla morte del fratello nel 1972 alla guida dell'azienda artigiana specializzata nel trattamento delle superfici metalliche, Casprini riuscì a fare crescere il gruppo e a trasformarlo in tre unità. Insignito nel 1985 della Laurea honoris causa in ingegneria dalla Francesco Petrarca University California, nominato Cavaliere del lavoro nel 1986 da Francesco Cossiga e Commendatore nel 1997 da Oscar Luigi Scalfaro, Casprini è stato prima di tutto in Valdarno, il presidente della Sangiovannese.

Durante la sua presidenza il Marzocco, al termine della stagione 1999-2000 con Leonardo Acori in panchina, conquistò la promozione in C2 vincendo anche lo scudetto di serie D, quindi nella stagione 2003-2004, sotto la guida di un allenatore allora quasi sconosciuto come Maurizio Sarri, l'approdo in C1.