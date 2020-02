Piazza Giotto e via Burzagli: partono i lavori. Nuova viabilità a doppio senso e riqualificazione della piazza

di Glenda Venturini

Partono i lavori per il rifacimento di Piazza Giotto e il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto di via Burzagli fino alla Chiesa del Giglio. Il Sindaco Chiassai Martini: “Rispettato un punto importante del programma elettorale, abbiamo ascoltato le richieste di commercianti e cittadini”





Partiranno lunedì 10 febbraio a Montevarchi i lavori rifacimento di Piazza Giotto con la reintroduzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Burzagli che va dall’incrocio con viale Diaz fino alla Chiesa del Giglio. Cantiere dunque pronto ad aprirsi, come aveva annunciato lo scorso ottobre l’Amministrazione comunale presentando il progetto ai cittadini.

“Abbiamo rispettato un punto del programma elettorale richiesto a gran voce da cittadini e attività commerciali - commenta il Sindaco Silvia Chiassai Martini - abbiamo ascoltato le esigenze del quartiere rimediando agli errori del passato con il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto di via Burzagli, dopo aver già riportato il traffico veicolare in direzione del centro storico. La dimensione della carreggiata consentirà anche il mantenimento dei posti auto lungo le corsie del tratto interessato da questi lavori, con l’eliminazione soltanto di 11 spazi che saranno ricollocati in piazza Giotto".

La piazza sarà completamente riqualificata: "Grazie alla riorganizzazione dell’area di sosta, si passerà dagli attuali 10 parcheggi a 21, con 2 postazioni riservate ai diversamente abili. L’intervento porterà anche ad un’illuminazione più moderna nella piazza stessa; modifiche a marciapiedi e piste ciclabili per renderli pienamente accessibili aumentando così il livello di sicurezza, e ad una riqualificazione complessiva della viabilità della zona”.

Dal 10 febbraio fino al 4 aprile, per la durata dei lavori, come stabilito nell’ordinanza specifica, ci saranno modifiche alla regolamentazione della circolazione e della sosta secondo le esigenze di cantiere e indicate, ogni volta, dalla segnaletica stradale. Nei primi tre giorni non ci saranno variazioni alla viabilità esistente. L’accesso da via Burzagli sarà sempre mantenuto, mentre per un periodo è prevista una deviazione del senso di marcia da via Leonardo da Vinci verso piazza Giotto, passando da via Galilei. Le variazioni di traffico e di sosta saranno segnalate sempre tramite la cartellonistica di avviso.