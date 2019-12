Piano delle alienazioni, in vendita alcune aree verdi. La rabbia del Pd: "Prosegue la svendita del verde pubblico"

di Glenda Venturini

In Consiglio comunale a Montevarchi approvato il piano delle alienazioni 2020. Fra gli immobili considerati non più funzionali da Palazzo Varchi, anche alcune piccole aree verdi. Il Partito Democratico solleva dure critiche: "Dopo i Giardini Spinelli, ora all'asta per pochi spiccioli altri sette spazi verdi tra Montevarchi e Levane"



L'area verde di via 8 Marzo a Levane

Ci sono anche alcune piccole e medie aree verdi, nell'elenco del Piano delle alienazioi 2020 approvato in Consiglio comunale a Montevarchi. Un Piano che contiene l'elenco degli immobili che l'Amministrazione ritiene non più funzionali, e che dunque metterà in vendita all'asta: così come era successo per i Giardini Spinelli. Ed è per questo che si sollevano le critiche del Partito Democratico.

"Prosegue la svendita del verde pubblico di Montevarchi - accusano dall'opposizione le consigliere Bertini e Neri - adesso abbiamo davvero chiaro quale sia la posizione del Sindaco Chiassai e della sua maggioranza sugli spazi verdi comunali della nostra città. Non soddisfatti di aver svenduto i giardini pubblici Altiero Spinelli per costruirci con tutta probabilità un ennesimo centro commerciale e dopo aver assistito impotenti alla assoluta mancanza di manutenzione di parchi, giardini, siepi e strade alberate di questi mesi e quotidianamente sotto gli occhi di tutti, ora il Sindaco Chiassai ed i suoi mettono in vendita altri spazi verdi in varie zone di Montevarchi e Levane".

"Si tratta - spiegano le consigliere del Pd - di sette lotti di aree di verde pubblico inserite nel Piano comunale delle alienazioni 2020: piccoli e medi spazi verdi in via Chiantigiana, in via della Tecnica a Levanella, in via del Cipresso a Noferi, in via Brenta alla Ginestra, via 14 Luglio e via 8 Marzo a Levane e addirittura a Ventena, in molti casi importanti per il tessuto territoriale in cui si trovano e per la gente che vi abita vicino. Zone verdi che finiscono improvvisamente all'asta, senza una ragione apparente e per pochi spiccioli".

"E così, mentre in tante città d'Italia si stanno attuando politiche per lo sviluppo del verde e per la sostenibilità ambientale - conclude il gruppo Pd - a Montevarchi l'Amministrazione Chiassai continua a perseguire una sola idea: la manutenzione del verde pubblico è soltanto un peso e allora meglio utilizzarlo per far cassa, in questo caso poche migliaia di euro, e magari... rispondere direttamente anche a qualche esigenza particolare".