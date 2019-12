Piano assunzioni del comune di Bucine, parla il vicesindaco Cigolini: "Ecco gli investimenti sul personale comunale"

di Matteo Mazzierli

Il vicesindaco Massimo Cigolini ha illustrato quali saranno le risorse professionali che entreranno in servizio nei prossimi anni a partire dal 2020. Sette le assunzioni previste





Non soltanto novità su lavori pubblici, progetti di valorizzazione e così via, ma anche assunzioni: è ciò che riguarda il 2020 per il comune di Bucine, che punterà verso la nomina di nuovi profili professionali in base alle necessità del comune; un provvedimento finora impossibile, a causa della sentenza della Corte dei Conti per l'anno 2019. A parlarne nell'ultima conferenza stampa è stato il vicesindaco Massimo Cigolini

"Il 2020 metterà al primo punto la valorizzazione del personale comunale - ha sottolineato Cigolini - questo è il nostro bisogno fondamentale, dopodiché, in aggiunta al personale che già abbiamo, vi saranno sette assunzioni per quanto riguarda l'anno 2020 e gli anni a seguire. Un apporto di sette persone che daranno nuova linfa al comune di Bucine."

"La macchina comunale dipende dai suoi dipendenti e dalla loro efficienza - ha affermato Cigolini - ad oggi abbiamo dei dipendenti validissimi che hanno fatto un grande lavoro nell'anno appena trascorso. Abbiamo passato momenti non belli, ma li affronteremo con una spinta nuova, una spinta importante che valorizzerà tutti i nostri uffici comunali, a partire dall'Ufficio URP che ci rapporta direttamente alla cittadinanza."

"Noi, giunta e amministrazione, assieme ai dipendenti del comune di Bucine ci impegneremo per dare una risposta concreta ai nostri cittadini - conclude Cigolini - senza il meccanismo ben oliato della macchina comunale non potremmo affrontare i prossimi anni in modo concreto, tuttavia, il 2020 è un anno importante, l'anno della ripartenza, tenendo bene a mente che la cosa più importante sono i dipendenti, su di loro contiamo molto, sicuri che il futuro sarà ben diverso dal periodo appena trascorso."