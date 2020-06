Pian d’Albero: il 76° anniversario si celebra senza pubblico

di Matteo Mazzierli

Per evitare assembramenti, ci saranno solo le Istituzioni, autorità locali e associazioni combattentistiche. Domenica, su Facebook e Youtube, sarà pubblicato un video a tema





Niente pubblico per il 76° anniversario dell'eccidio di Pian d'Albero: quest’anno, per evitare assembramenti e in linea con le disposizioni nazionali in tema di prevenzione del contagio da Covid19, non sarà possibile celebrare con le modalità consuete.

“Così come avvenuto per il 25 aprile e il 2 giugno, e forse con un pizzico di rammarico ulteriore data l’importanza che questa ricorrenza ha per tutta la nostra comunità, – spiega la Sindaca Giulia Mugnai – non sarà possibile ritrovarci tutti insieme al monumento di Sant’Andrea e al casolare Cavicchi per ricordare le vittime dell’eccidio nazifascista. Insieme ad una rappresentanza istituzionale, alle associazioni combattentistiche, all’Anpi e al suo presidente, Cristoforo Ciracì, a Giuseppina Cavicchi, reduce dell’eccidio e alla Presidente del Consiglio comunale, Silvia Fossati, però, domenica saremo comunque presenti per partecipare alla celebrazione in loro memoria e per deporre delle corone di fiori, comprese quelle arrivate in municipio da parte dei Black Watch (Royal Highland Regiment)."

"Sempre nel corso della giornata di domenica, inoltre, sul canale Youtube del Comune e sulla sua pagina Facebook pubblicheremo un video a tema - conclude Mugnai - che servirà a ricordare il senso di questa manifestazione e altre iniziative culturali portate avanti dall’Assessorato alla Cultura negli anni passati, per far conoscere (anche con il supporto dell’arte e del disegno) questo pezzo della nostra storia ai più giovani”.