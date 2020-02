Pesante sconfitta casalinga per la Futsal Sangiovannese con la Vis Gubbio

di Michele Bossini

La squadra di mister De Lucia è stata sconfitta con il punteggio di 1-8 dagli eugubini





Pesante sconfitta per la Futsal Sangiovannese, che in casa con la Vis Gubbio, squadra con Prato candidata alla vittoria del torneo e che può vantare una rosa con giocatori di grande qualità, è stata superata 1-8.

Il primo tempo, concluso sul 0-3 per gli umbri, ha visto una squadra azzurra (senza Amano, Liburdi, Stelloni e che nel corso del match ha perso pre Pisconti con poche rotazioni a disposizione di mister De Lucia) capace di essere pericolosa in più di un'occasione, colpendo due pali. Subito in avvio di ripresa Gubbio ha segnato due volte e sullo 0-5 in pratica la partita è finita, con gli ospiti che hanno poi realizzato altri tre gol prima della sirena. A realizzare l'unica rete dei valdarnesi è stato Parra (parziale 1-6).