Pergine e Tro.De.Do.,per la promozione manca solo l'ufficialità

di Michele Bossini

Stando alle voci, chi era in testa al momento della sospensione dovrebbe passare di categoria





Stando alle voci che circolano sulle decisioni che il Comitato regionale potrebbe prendere in merito ai verdetti relativi a promozioni e retrocessioni, con le prime in classifica al momento della sospensione che avrebbero le certezza di essere promosse, possono essere contente il Pergine e la Tro.Ce.Do., cha aspettano solo la comunicazione ufficiale per essere sicure.

Il Pergine chiude al primo posto il girone L di Seconda categoria e sale in Prima categoria beffando il San Clemente, al momento della sospensione con un solo punto di ritardo e alla vigilia della partita che avrebbe visto la capolista impegnata sul campo della acerrima rivale.

Con un margine più cospicuo, sei punti, al momento delle sospensionela Tro.Ce.Do. era in testa al girone A Firenze di Terza categoria e così torna in Seconda catergoria. Qualche speranza di promozione anche per il Cavriglia, che nel girone aretino ha vinto la Coppa provinciale.