Per sentirsi meno soli, dalla Misericordia Valdambra un tablet per gli ospiti della RSA Fabbri Bicoli

di Matteo Mazzierli

Uno strumento per mantenere i contatti all'esterno, soprattutto durante le festività natalizie e l'emergenza Covid. Grazie ai fondi allestiti da due istituti bancari per offrire queste finestre tecnologiche la Misericordia Valdambra ha potuto donare il tablet alla RSA Fabbri Bicoli





Un tablet per far sentire meno soli gli ospiti della RSA Fabbri Bicoli di Bucine: la donazione è stata effettuata dalla Misericordia Valdambra usufruendo dei fondi allestiti da due istituti bancari per l'acquisto e il potenziamento di apparecchiatura tecnologica così da semplificare i contatti con gli anziani.

Un modo per far rimanere in contatto i parenti con gli ospiti della struttura, soprattutto durante le festività natalizie pregiudicate dall'emergenza Covid. Non solo comunicazione a distanza, il tablet sarà utilizzato anche come strumento di stimolazione cognitiva tramite giochi, musica e altro.

Alla consegna presenti Stefano Bossini, Misericordia Valdambra, il sindaco di Bucine Nicola Benini e Laura Fusco della RSA Fabbri Bicoli. "Il tablet è un dispositivo che permette un collegamento con la casa di riposo all'esterno - spiega Fusco - i nostri pazienti hanno avuto modo di sperimentare questa nuova tecnologia per poter dialogare con i familiari e ricevere affetto tramite schermo ma avranno anche tante altre possibilità. Questo dispositivo rappresenta il legame affettivo che non è mai venuto a mancare tra i nostri anziani e il mondo che hanno sempre vissuto e che rappresenta uno strumento di stimolazione cognitiva. Ringraziamo la Misericordia da parte di tutto lo staff della casa di riposo e ci auguriamo presto che possiate tornare fisicamente nella nostra casa di riposo."

"Purtroppo le vicende e il prolungarsi dell'emergenza Covid ci costringe a non permettere visite in struttura - ha detto il primo cittadino - ma questa donazione di un ulteriore tablet sarà un supporto per i parenti che non possono visitare i degenti. È un problema molto sentito ma su cui non possiamo fare molte aperture perché la situazione è ad alto rischio, queste tecnologie ci permetteranno di far sentire i parenti più vicini ai degenti, e attenuare il dispiacere di non vederli fisicamente, un grazie alla Misericordia Valdambra e al coordinamento provinciale per questa donazione senz'altro molto gradita."