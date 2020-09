Per Sangiovannese e Montevarchi il campionato è alle porte

di Michele Bossini

Si inizia a fare sul serio, ogni domenica saranno in palio i tre punti



Il Montevachi al lavoro in vista della prima di campionato

Si avvicina per Sangiovannese e Montevarchi il giorno del debutto nel campionato di serie D 2019-2020, in programma per domenica con il Marzocco che sarà di scena a Foligno mentre l'Aquila riceverà il Cannara.

Si inizia dunque a fare sul serio, ogni domenica saranno in palio i tre punti e l'obiettivo di entrambe le valdarnesi sarà fare subito bene, per iniziare con il piede giusto un campionato che si preannuncia impegnativo.

Nel fine settimana alle spalle entrambe hanno affrontato la loro ultima gara amichevole, la la Sangiovannese battendo il Castel del Piano per 1-0 con gol-partita di Torricelli mentre il Montevarchi è stato sconfitto 2-3 dallo Scandicci (per i rossoblù a Rrapaj e Cela) e sia per mister Iacobelli che per mister Malotti è stata utile per decidere il modulo e i titolari in vista della partita di domenica, la prima ufficiale dopo oltre sei mesi.