Per la Prima categoria il Pergine sceglie la linea della continuità

di Michele Bossini

Tanti volti conosciuti e tre nuovi per il Pergine 2020-2021





Dopo un'annata da protagonista, conclusasi con la vittoria del campionato di Seconda categoria e la promozione in Prima categoria, nell'allestire la squadre per la prossima stagione il Pergine ha scelto la strada della continuità per ottenere una salvezza tranquilla.

La prima mossa della dirigenza è stata quella di confermare Mirco Martini in panchina e con lui anche molti dei giocatori in rosa già lo scorso anno. Oltre ad operare per essere coperti in termini di quote giovani, sono stati tesserati il centrocampista Baglioni (dal Montagnano), il difensore Ferrucci (ex Terranuova Traiana) e l'attaccante Benedetto (lo scorso anno ad Ambra ma a lungo fermo per infortunio).