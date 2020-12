Per Follonica Gavorrano-Montevarchi arriva un altro rinvio

di Michele Bossini

La sfida fra maremmani e valdarnesi rinviata per la quarta volta





La partita del sesto turno del campionato di serie D girone E fra il Follonica Gavorrano e Montevarchi pare essere diventara una storia infinita: di poco fa infatti la notizia del rinvio, il quarto dopo quelli di 1 (la data originale), 22 e 29 novembre.

Dopo che un calciatore stamani aveva qualche linea di febbre sono stati effettuati i tamponi a tutto il gruppo squadra e purtroppo in cinque sono risultati positivi al Covid-19 e posti in quarantena. Di ciò è stata informata la Federazione la quale, nonostante i rossoblù si fossero resi ugualmenta disponibili alla disputa dell'incontro, ha deciso per evitare l'ulteriore diffondersi del virus, di rinviare la partita .