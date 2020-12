"Passeggiata Paolo Rossi", la richiesta del gruppo Liste civiche sangiovannesi

di Monica Campani

Il gruppo consiliare presenterà in merito nel prossimo consiglio comunale una mozione



dalla pagina facebook del gruppo Liste civiche sangiovannesi

"Passeggiata Paolo Rossi": il gruppo consiliare Liste civiche sangiovannesi chiede che sia dedicata al Campione, nello sport e nella vita, Paolo Rossi, morto pochi giorni fa per un male incurabile, la parte della pineta vicina al ponte Pertini. E lo farà con una mozione che presenterà nel prossimo consiglio comunale.

"Oltre al campione che ha fatto gioire un’intera generazione di Italiani in quell’estate magica, Rossi si è caratterizzato come un uomo capace di confrontarsi con chiunque, forte di una disponibilità ed umiltà che lo ha fatto amare ancor più. Faceva piacere trovarlo per le nostre vie cittadine sempre disponibile per una parola, sempre disponibile a regalarti il suo sorriso inconfondibile. Tale esempio di umanità, legata alle prodezze sportive che tanto ci hanno fatto sognare, merita di essere ricordata al più presto".

"A tal proposito il nostro gruppo consiliare presenterà al prossimo Consiglio comunale una mozione in cui si chiede di dedicare un luogo simbolo della nostra città alla sua memoria. Sarebbe bello che a San Giovanni potessimo avere la “Passeggiata Paolo Rossi”, utilizzando la nostra Pineta cittadina adiacente il Ponte Pertini".