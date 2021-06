Passaggio della 1000 Miglia, le modifiche alla viabilità

di Glenda Venturini

Passaggio nel centro storico dove le strade saranno chiuse alla circolazione e alla sosta nella giornata di venerdì 18 giugno dalle ore 8 del mattino. Nel tratto di via Isidoro del Lungo, via Poggio Bracciolini e di piazza Umberto I devono essere spostate anche le biciclette





Tutto pronto nel centro storicodi Montevarchi per il passaggio della 1000 Miglia e la sosta per il pranzo delle auto partecipanti al Ferrari Tribute, in programma venerdì 18 giugno. In occasione di questo passaggio, la Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza per fissare le modifiche alla viabilità nel centro storico e nelle strade interessate dal passaggio delle auto.

Dalle ore 18.00 del 17 giugno alle ore 6.00 del 19 giugno è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli su Via Roma, Piazza Varchi e Piazza Magiotti. Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del 18 giugno è istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, comprese le biciclette, su Via Isidoro Del Lungo e Via Poggio Bracciolini.

Si invitano tutti i cittadini che abitano lungo via Isidoro del Lungo, via Poggio Bracciolini e piazza Umberto I a togliere le proprie biciclette da tali strade entro le ore 7 di giovedì 17 giugno. Dopo quel'ora l'Amministrazione Comunale provvederà a rimuoverle direttamente comprese anche le rastrelliere in modo tale da impedirne il rimessaggio fino alla fine della manifestazione.

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 sempre del 18 giugno la circolazione veicolare in Via Pestello, P.zza Europa, P.zza Garibaldi, Via Dante, Viale Diaz, Viale Cadorna, P.zza in Memoria dei Caduti senza Croce, Via Maestri del Lavoro, Via Chiantigiana, potrà essere modificata dagli agenti addetti alla viabilità se necessario al regolare svolgimento della manifestazione.