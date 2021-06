Passaggio a Montevarchi della Mille Miglia e Ferrari Tribute, una festa per tutti

di Michele Bossini

In tanti, nonostante il giorno lavorativo, fin dal primo pomeriggio si sono ritrovati per assistere all'evento



Il passaggio della Mille Miglia da Montevarchi, con piazza Varchi sede del controllo orario, è stato soprattutto una grande festa e in tanti nonostante il giorno lavorativo, fin dal primo pomeriggio si sono ritrovati pe assistere a un evento che ha pochi uguali, come dimostra la presenza di molti equipaggi anche dell'estero, non solo 'Europa ma anche Messico e Australia.

Lo sfilare delle auto è stato un tuffo nella storia dei motori, con Bugatti, Balilla, Topolino, Alfa Romeo e Aston Martin solo per citare alcuni marchi e per tante persone più anziane stata la possibilità di rivedere dopo tanti anni macchine che avevano visto da ragazzi, mentre i più giovani hanno avuto la possibilità di scoprire quelle che sono state le auto che hanno scritto belle pagine della storia dell'automobilismo.

A Montevarchi, in piazza Vittorio Veneto e piazza Varchi, la sosta delle vetture del Ferrari Tribute, manifestazione che vede protagonisti numerosi esemplari di Ferrari moderne e che anticipa il convoglio della 1000 Miglia. E quando a ruggire sono i motori "made in Maranello", è sempre una gran bella musica.