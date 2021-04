Pasqua 2021, i messaggi dei sindaci in Valdarno nel secondo anno di pandemia

di Matteo Mazzierli

"Ne usciremo solo tutti insieme"; "Grazie a tutti per il senso di responsabilità", "Passiamo le festività nel modo più sereno ma nel rispetto delle regole". Questi e altri i messaggi dei sindaci del Valdarno per il secondo anno di Pasqua in zona rossa





Messaggi di speranza, di solidarietà, ma anche parole per indurre a non demordere e rispettare le regole: sono le sindache e i sindaci del Valdarno che hanno augurato la Pasqua a tutti i loro cittadini, pur appellandosi al buon senso comune per fronteggiare il secondo anno di pandemia. Ecco le parole scelte dai primi cittadini del Valdarno tramite post sui social, video o comunicati.

Serenità e rispetto delle regole, il sunto del messaggio del sindaco di Bucine, Nicola Benini: "Con la Pasqua in arrivo e purtroppo l'emergenza Covid in atto, noi come tutto il Valdarno stiamo cercando di contenere la terza ondata, colgo quest'occasione per augurare a tutti di passare le festività nel loro contesto familiare, nel modo più sereno possibile ma nel rispetto delle regole".

"Un'altra Pasqua in pandemia senza mai perdere la forza della speranza" per il sindaco Leonardo Degl'Innocenti O Sanni di Cavriglia: "Per il secondo anno consecutivo, stiamo vivendo il periodo della Pasqua mentre affrontiamo questa terribile pandemia. Lo scorso anno come ha detto qualche giorno fa Papa Francesco eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. La crisi sanitaria, sociale ed economica è grande, stiamo soffrendo. Molte e molti vivranno questa Pasqua preoccupati per la situazione economica e lavorativa. Eppure la Pasqua ci da un monito forte, sia per chi crede sia anche per chi non ha il dono della fede: la speranza di sapere affrontare il male con consapevolezza e superarlo consci che dopo avremo l’opportunità e il dovere di provare a ricostruire una società migliore. È un dovere di tutti, anche nostro di amministratori locali di questo Comune. E lo faremo sostenendovi, al vostro fianco sempre, senza sosta, con umiltà, forza e passione. Perché tutto ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Buona Pasqua dal profondo del cuore a tutti voi daI Sindaco e la Giunta Comunale di Cavriglia.

Per augurare la Pasqua la sindaca di Laterina Pergine, Simona Neri, ha scelto una citazione di Don Luigi Ciotti: "Sia una Pasqua dove le incognite che gravano sul futuro siano rese più lievi dall'affrontarle insieme. Insieme: parola di vita e di speranza."

Un invito a non demordere adesso e un ringraziamento per il senso di responsabilità a tutti i montevarchini, nel messaggio della prima cittadina di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini: "A distanza di un anno, ci troviamo ancora a vivere una Pasqua lontano dai nostri cari e con le difficoltà sanitarie ed economiche che non siamo riusciti a superare. In questo anno abbiamo fatto tanta strada insieme, tenendoci per mano, cercando di non sentirci soli, con uno spirito di collaborazione e un senso di appartenenza che pensavamo di avere smarrito. Anche con la distanza, abbiamo dimostrato di essere una bella comunità, sensibile, solidale, capace sempre di rimboccarsi le maniche nel momento più duro del bisogno. Non possiamo demordere ora, anche se la stanchezza, la mancanza di libertà, la sofferenza si fanno ormai sentire, siamo all’ultimo grande ostacolo da superare, a breve arriveranno le dosi di vaccino che ci permetteranno di chiudere questa fase di restrizioni sociali ed economiche che non siamo più in grado di sopportare. Come primo cittadino continuerò a fare tutto il possibile per aiutare la nostra comunità ad uscirne il prima possibile. Ho lottato ogni giorno per voi e con voi per tornare ad incontrarci e finalmente a stare di nuovo insieme. Grazie a tutti i montevarchini per il senso di responsabilità che hanno dimostrato e che continueranno a dimostrare. La S. Pasqua di Resurrezione significa credere in un nuovo inizio. Auguro a tutti noi una Pasqua quest’anno più che mai di Rinascita, che ci ripaghi dei grossi sacrifici che abbiamo fatto in questo difficilissimo anno. Il vostro Sindaco"