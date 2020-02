Viadotto ferroviario di Caposelvi, via ai lavori di manutenzione. Chiassai: "Determinante il nostro intervento"

di Glenda Venturini

Sarà oggetto di manutenzione da parte di Rfi, il viadotto Trigesimo, parte della Linea Lenta, che attraversa via di Caposelvi. Il via ai lavori da lunedì. Il sindaco Silvia Chiassai Martini rivendica il pressing dell'Amministrazione dopo le segnalazioni dei cittadini





Partiranno lunedì 10 febbraio i lavori di manutenzione sulla campata del viadotto Trigesimo, a Caposelvi, costruito nel dopoguerra per unire la linea ferroviaria tra Arezzo e Firenze. Il viadotto, tratta della Linea Lenta, scavalca via di Caposelvi e negli ultimi anni i residenti hanno segnalato più volte le condizioni precarie di parti del viadotto, in particolare dei mattoni che si staccano.

Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha raccolto le segnalazioni ed è intervenuta sollecitando RFI ad agire urgentemente. "Sono soddisfatta perché il nostro intervento ha permesso finalmente che le sollecitazioni dei residenti fossero ascoltate da RFI che nel giro di poche settimane si è attivata per effettuare le manutenzioni sul viadotto di Caposelvi. Ho raccolto le denunce dei residenti, inascoltati da anni e preoccupati sulle condizioni in cui versa il viadotto e sulla caduta di alcuni mattoni, staccati dall’alto e finiti sulla strada, o addirittura sulle auto, per fortuna senza conseguenze gravi".

"La messa in sicurezza del patrimonio pubblico - aggiunge Chiassai - resta la priorità del mio mandato e mi sono mossa celermente per risolvere le criticità denunciate anche se la proprietà dell’infrastruttura non era del Comune. Non possiamo voltarci dall’altra parte in situazioni di rischio per l’incolumità dei cittadini. In questi giorni i nostri tecnici comunali hanno eseguito dei sopralluoghi per l’organizzazione delle operazioni di restauro, in coordinamento con le disposizioni sulla viabilità".

Per consentire i lavori, dalle ore 8.00 di lunedì 10 febbraio, e fino al 31 marzo, come riporta la specifica ordinanza, il transito stradale avverrà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Unica eccezione sarà sabato 15 febbraio, quando scatterà la chiusura totale della circolazione, dalle 8.30 fino alle 17.00, per consentire il montaggio della parte alta del ponteggio. "Posso comprendere, in questo periodo, il disagio che i residenti dovranno sopportare, ma finalmente metteremo la parola fine al rischio di transitare sotto il viadotto", conclude il Sindaco.