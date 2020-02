Pari e patta fra Montevarchi e Cannara, la Sangiovannese torna con una netta sconfitta da Foligno

di Michele Bossini

Solo un pareggio e una sconfitta per le valdarnesi impegnate in serie D



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Montevarchi e Cannara si sono spartite la posta: la partita del "Brilli Peri" è infatti terminata 1-1, con gli aquilotti al quarto pareggio di fila mentre la squadra umbra, pur non riuscendo a conquistare il suo primo successo esterno della stagione, può essere soddisfatta per un punto esterno che muove la classifica, Dopo che la prima frazione di gioco aveva visto le squadre andare al riposo sullo 0-0, attorno al quarto d'ora del secondo tempo Bazzoffia ha portato il Cannara in vantaggio, di Essoussi il gol del pareggio. Inutile il forcing finale dei padroni di casa nel tentativo di realizzare il gol-partita.

La Sangiovannese torna dalla trasferta di Foligno sconfitta per 3-0 al termine di una brutta prestazione che torna a complicare la situazione in classifica, dal momento che le concorrenti per la salvezza diretta hanno tutte fatto punti. La squadra umbra ha colpito due volte nel corso del primo tempo, al 24' e al 32' con Peluso (il secondo gol su calcio di punizione), senza che gli azzurri abbiano fatto molto per provare a riaprire la partita. A tempo scaduto Arras ha messo in fondo al sacco il pallone del 3-0 finale.