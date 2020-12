Paolo Rossi, il ricordo del barbiere Marcello Ciapi: alla sua poltrona si è seduto il campione del mondo

di Matteo Mazzierli

Tra i clienti nella bottega di Marcello Ciapi, c'era anche lui, Paolo Rossi. Oggi, nel giorno della sua scomparsa, Ciapi ha voluto ricordare con affetto il campione del mondo che tante volte lo ha scelto per tagliarsi i capelli





Nei lunghi anni di attività di Marcello Ciapi, come barbiere di Ambra, tra coloro che si sono seduti alla sua poltrona per farsi i capelli c'era anche lui: Paolo Rossi. Ciapi ha ricordato non solo un cliente, ma un amico con cui spesso si è incontrato e che, tra un taglio di capelli e un altro, ha avuto modo di scambiare discorsi calcistici e non.

Da quando aveva realizzato Poggio Cennina, a Bucine, Rossi è sempre stato presente nella vita quotidiana della Valdambra. Come conferma Ciapi, al campione del mondo la Valdambra piaceva molto e ci stava volentieri. Purtroppo negli ultimi anni Rossi era più assente dal tessuto sociale e le visite in paese ad Ambra o a Bucine si erano assottigliate a causa della sua malattia. Nonostante ciò, gli abitanti di Ambra lo ricordano tutt'ora con piacere e concordano con il definirlo una persona umile e gentile.

"Con Paolo Rossi avevo un grande rapporto di amicizia - ricorda Marcello Ciapi - questo rapporto andava oltre il personaggio: l’avevo conosciuto quando venne a comprare Poggio Cennina, il suo agriturismo, ci siamo conosciuti e si era creata tra noi una grande amicizia, soprattutto a livello calcistico, l’avevo invitato anche ad Ambra ed è venuto qui per conoscere la squadra locale."

"Si era affezionato ed era mio cliente, una persona dal cuore d’oro - afferma Ciapi - ci mancherà nel paese e in tutta la Valdambra, l’ultima volta che l’ho visto è passato di qui la settimana scorsa, guidava la moglie e mi ha salutato con la mano, io non ho avuto il tempo nemmeno di parlarci e purtroppo, stamani ho saputo la brutta notizia. Mancherà tanto a me, ai valdambrini e mancherà la sua presenza qui dentro quando veniva e parlavamo di calcio"