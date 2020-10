Palestra, il Comune scrive alla Provincia: “La proposta progettuale c’è, ma serve il via libera della Provincia per andare avanti”

di Monica Campani

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno chiede alla Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, di sbloccare le risorse necessarie per procedere alla costruzione della palestra





Vicenda palestra: l’Amministrazione comunale di San Giovanni, con una lettera aperta inviata al Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, chiede di sbloccare le risorse necessarie per la realizzazione della struttura presso il Centro scolastico di piazza Palermo.

“L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno è fortemente intenzionata a realizzare la nuova palestra presso il Centro scolastico di piazza Palermo, così come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Arezzo il 3 novembre 2015. Oltre all’ubicazione, sono stati individuati anche i costi necessari alla costruzione della struttura: servono risorse pari a circa 700.000 euro. Parte di tale somma verrà finanziata con lo stanziamento di 540.000 euro, a suo tempo erogato dalla Provincia di Arezzo, allocato nell’avanzo di amministrazione del Comune nella sezione riferita agli investimenti, mentre per la restante parte provvederà il Comune stesso con risorse proprie. Per dare gambe a questa proposta progettuale, chiara e definita, occorre però che la Provincia di Arezzo dia il proprio assenso all’utilizzo delle risorse stanziate secondo le modalità esposte sopra. In un’ottica collaborativa abbiamo inviato questa lettera aperta con la quale abbiamo voluto riaffermare le nostre intenzioni, le stesse che da mesi sottoponiamo alla Provincia.”

“L’accordo del 2015 prevedeva, infatti, che la somma trasferita al Comune dovesse essere utilizzata in parte per interventi di manutenzione alle palestre utilizzate dagli istituti scolastici e in parte per la realizzazione della nuova palestra, in regime di project financing – continua l’Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno - Gli interventi manutentivi sono stati comunque portati a termine, ma non sono stati ad oggi individuati soggetti privati disponibili a partecipare finanziariamente alla realizzazione dell'intervento”.

“Quello che l’Amministrazione chiede ormai da tempo al Presidente della Provincia di Arezzo è di sbloccare questa situazione, al fine di permettere al Comune di proseguire con la realizzazione della palestra, che porterà a termine aggiungendo risorse proprie. L’obiettivo è quello di mettere fine a questa polemica e permettere ai cittadini di San Giovanni di vedere realizzata la struttura. Il progetto presentato è completo: la palestra sorgerà nell’area adiacente al palazzetto di proprietà della S.S.D. Palagalli, parte di proprietà comunale e parte di proprietà di detta società, già messa a disposizione del Comune. Le dimensioni esterne saranno pari a 30 per 42 metri e all'interno potrà ospitare un'area di gioco delle dimensioni di 22 metri per 38, che permetterà la pratica di discipline sportive quali il basket, la pallavolo e il calcio a cinque, con la possibilità di installare tribune metalliche per una capienza di circa 150 posti a sedere".

"Il nuovo impianto sportivo sarà in primo luogo a servizio degli studenti degli Istituti provinciali, ma in orario extrascolastico sarà risposta anche alle esigenze delle locali società sportive, ampliando l'offerta di spazi idonei alla pratica delle relative discipline. Attendiamo quindi con fiducia che la Provincia di Arezzo condivida la proposta comunale, così da poter dare finalmente corso a questo importante intervento ormai da tempo programmato e prigioniero di una procedura che deve essere solo sbloccata”,