Palazzo Pretorio apre le porte ai laureandi, sarà possibile discutere la tesi in uno dei luoghi simbolo della città

di Redazione

Il comune non si dimentica dei suoi universitari, spesso ignorati nel corso di questa pandemia, e apre le porte di Palazzo Pretorio gratuitamente. Per i laureandi residenti a Figline e Incisa sarà possibile discutere la tesi in modalità telematica nella Sala Egisto Sarri





L’amministrazione apre le porte di Palazzo Pretorio ai laureandi e a loro familiari, offrendo gratuitamente la sala Egisto Sarri come sede di discussione della tesi in via telematica. Tutti gli studenti residenti nel comune di Figline e Incisa Valdarno potranno prenotare la sala.

Il progetto nasce grazie all’iniziativa dei gruppi di maggioranza che, tramite una mozione presentata e approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale, hanno proposto di accogliere i laureandi e i loro familiari (per un massimo di 15 persone), nel rispetto delle norme anti-covid.

Con questa iniziativa, il Comune di Figline e Incisa Valdarno vuole stimolare la riscoperta del valore dei momenti importanti nonostante le necessarie restrizioni. Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria le discussioni in presenza delle tesi di laurea sono sospese e sostituite da un colloquio on-line sulle piattaforme universitarie. Una modalità necessaria ma spesso spersonalizzante, durante un momento talmente importante come la conclusione di un percorso di studi.

Per richiedere l’utilizzo gratuito della sala Egisto Sarri basterà compilare l’apposito modulo online: https://apps.comunefiv.it/auth/ specificando il numero di familiari, con la possibilità di richiedere l’utilizzo di un pc comunale. Per accedere sarà necessario registrarsi oppure inserire le proprie credenziali Spid (attivabile in municipo presso lo Sportello FacileFiv. Info su : fivnews.it/AttivazioneSPID).

Non più salotti trasformati in sedi di discussione d’esame ma un luogo simbolo della città pronto ad accogliere i propri studenti ed i loro familiari: quest’ultimi godranno a pieno l’emozione della seduta di laurea che verrà proiettata per consentire una fruizione live a tutti i presenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo cultura@comunefiv.it oppure contattare il numero 0559125253.