Palazzetto dello sport chiuso per lavori, Avanti Montevarchi: "Amministrazione incapace di programmare"

di Glenda Venturini

Il gruppo di opposizione presenterà una interrogazione in Consiglio, in seguito anche "ai problemi evidenziati dalla Società Giglio che ha molte difficoltà a preparare la sua atleta di punta, Lara Mori, per le prossime Olimpiadi. Ennesima testimonianza dell'incapacità di un'Amministrazione di programmare lavori e condividere con le società sportive le attività"





Partono i lavori al Palazzetto dello Sport di viale Matteotti di Montevarchi e per le società sportive si apre il problema di mancanza di spazi adeguati per gli allenamenti. A far presente per prima i problemi era stata Stefania Bucci, della Società Giglio, allenatrice di Lara Mori che si sta preparando alle olimpiadi, e per la quale era stata lanciata una raccolta fondi. Ora interviene in merito anche il gruppo di opposizione Avanti Montevarchi, con il consigliere Camiciottoli che annuncia una interrogazione al prossimo Consiglio comunale.

"L'interrogazione - spiega - fa seguito anche alle problematiche evidenziate dalle Società Giglio che, purtroppo, ha molte difficoltà a far allenare e preparare la sua atleta di punta per le prossime Olimpiadi. Ciò è l'ennesima testimonianza che denota l'incapacità di un'Amministrazione a saper programmare lavori e condividere con le società sportive cittadine le attività".

Nell'interrogazione si chiede al sindaco di chiarire "se l'Amministrazione sia a conoscenza delle alte temperature a cui devono sottostare gli utenti, in particolare i ragazzi delle Società sportive, che attualmente per la chiusura del palazzetto devono utilizzare la tensostruttura per le loro attività; se e come l'Amministrazione abbia intenzione di intervenire per permettere un’attività sportiva più confortevole e rispettosa e se, in ogni caso, l'Amministrazione ritenga di aver ben operato con la condivisione della "termostruttura" tra tutte le società attive presso il Palazzetto dello Sport".

I consiglieri chiedono inoltre "se l'Amministrazione non reputi opportuno che, terminato ormai l'anno scolastico 2020/21, vengano sfruttate anche altre strutture sportive e palestre comunali per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte delle gloriose società presenti nella civile e laboriosa Comunità montevarchina". Infine, rilevando che "oggi, purtroppo, dopo vari annunci i lavori non hanno preso avvio", Avanti Montevarchi chiede a sindaco e giunta "quando realmente saranno avviati i lavori e quando lo stesso palazzetto potrà essere utilizzato nuovamente dalle Società; si chiede di fornire cronoprogramma dettagliato delle attività".