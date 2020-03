Palazzetto chiuso, la Synergy lancia il minibasket a distanza

di Michele Bossini

Interessante iniziativa per i baby-cestisti del sodalizio sangiovannese che potranno continuare ad allenarsi





Il palazzetto resterà chiuso fino al 3 aprile ma in casa Synergy i corsi di minibasket non si fermano ma proseguono a distanza.

"Abbiamo pensato ai nostri miniatleti, bimbi e bimbe abituati ad allenarsi in campo, giorno dopo giorno, In tanti hanno scritto o telefonato -si legge nella pagina facebook della società- per chiedere quando sarrebbero ricominciano gli allenamenti. Così abbiamo subito pensato a loro e inizia così il minibasket a distanza".

Le modalità sono semplici: ogni istruttore invierà nel gruppo whatsapp della sua squadra un video con gli esercizi da fare, i ragazzi dovranno registrarsi con un video di breve durata mentre eseguono tali esercizi e inviarlo al proprio istruttore. Alla ripresa degli allenamenti saranno verificati i progressi fatti da ognuno.