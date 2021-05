Palasport, ultimo sopralluogo: tutto pronto per l'attivazione del nuovo Centro vaccinale

di Glenda Venturini

I ringraziamenti del sindaco reggente Piero Giunti in vista dell'inaugurazione. Sabato alle 18 prevista la visita di Giani





È tutto pronto a Reggello per l'attivazione dell'Hub vaccinale, che entrerà in funzione già da sabato mattina presso il Palazzetto dello sport: l'ultimo sopralluogo ha permesso di accertare la conclusione di tutti i lavori di allestimento.

"Oggi pomeriggio - ha commentato il sindaco reggente Piero Giunti - abbiamo effettuato l’ultimo sopralluogo con AUSL Toscana Centro per l’avvio dell’HUB-Palasport Reggello. Sono stati giorni intensi, fra preparativi, imprevisti e problemi da risolvere, ma alla fine, come sempre succede a Reggello, le cose vengono fatte e fatte bene".

"A conclusione di questa prima fase mi sento in dovere di fare alcuni ringraziamenti: al nostro Ufficio dei Lavori Pubblici e tutti gli operai del Comune di Reggello per il lavoro svolto: abbiamo loro chiesto molto e con disponibilità e serietà hanno dato il massimo. Grazie alla Croce Azzurra di Reggello per l’immenso lavoro di gestione e coordinamento di questo Hub Vaccinale; sinceramente neanche io pensavo che dietro alle vaccinazioni ci fosse tutta questa mole di lavoro… niente va lasciato al caso, bravi. E un grazie, che assume un valore ancora più prezioso, va ai tanti volontari infermieri, medici, e cittadini che hanno risposto all’appello fatto in questi giorni".

"Molte persone - ha concluso Giunti - si sono rese disponibili per dare una mano, e credetemi, questo oltre a combattere il Virus, fa bene al cuore, ci fa sentire comunità". Sabato pomeriggio, nel giorno di apertura del Centro vaccinale che potrà effettuare fino a mille vaccini al giorno, è prevista anche la visita del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.