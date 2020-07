Palagalli: da palazzetto a "Cittadella dello sport"

di Monica Campani

Il progetto è stato presentato nel corso dei festeggiamenti iper 40 anni di attività del Palagalli di San Giovanni





Da palazzetto a una vera 'Cittadella dello sport': la volontà di realizzarla è stata confermata da autorità regionali e locali nel corso dei festeggiamenti per i 40 anni di attività del Palagalli durante i quali è stato anche siglato il gemellaggio tra l’Ambito turistico del Valdarno aretino ed il Distretto di Trapani.

La “Cittadella dello sport” sarà realizzata con l’arricchimento di ulteriori spazi nell’area in prossimità del Palagalli, grazie alla collaborazione tra il Comune e le società sportive che praticano vari sport, cosiddetti minori. Attualmente il palazzetto di Via Bolzano oltre al campo interno dispone di due campi esterni da basket ed uno da minibasket, in aggiunta anche lo spazio per Ping Pong e Biliardino.

"Arricchendo ulteriormente questa area di strutture e servizi ulteriori si verrebbe a creare quindi una zona completamente e trasversalmente dedicata a varie discipline sportive al coperto e rivolta soprattutto ai più giovani, un grande progetto di rilancio dopo 40 anni dalla sua costruzione. I giovani infatti sono sempre stati la forza della storia del Palagalli, che di ragazzi e ragazze del Valdarno ne ha fatto atleti riconosciuti oltre i confini regionali, ed è proprio pensando al loro futuro che si è scelto di intraprendere col Comune questa nuova strada".