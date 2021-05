Pacchetto scuola 2021: un aiuto per le famiglie cavrigliesi

di Redazione

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà: arriva “Pacchetto scuola 2021” che permetterà di acquistare libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Aperto il bando fino al 31 maggio.





Un aiuto concreto per le famiglie cavrigliesi: con “Pacchetto scuola 2021” i nuclei in difficoltà socio-economica potranno ricevere un contributo per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Il bando, aperto fino al 31 maggio, ha lo scopo di promuovere l’accesso ed il completamento degli studi fino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi leFP garantendo, allo stesso tempo, la massima equità sul territorio toscano.

I requisiti necessari per accedere al bando sono i seguenti: un ISEE non superiore a 15.748,78 ; la residenza dello studente o della studentessa a Cavriglia e l’iscrizione di quest’ultimi all’anno scolastico 2021/2022 in una scuola secondaria di primo o secondo grado oppure a un corso IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado.

La domanda potrà essere presentata online entro e non oltre il 31/05/2021 scaricandola nell’area “Come fare per” del portale comunale www.comune.cavriglia.ar.it allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante oltre all’ISEE, e inviandola tramite mail all’indirizzo di Posta certificata comune.cavriglia@postacert.toscana.it . Il richiedente dovrà indicare nell’oggetto della mail o della pec la dicitura: “Pacchetto scuola 2021/2022”. In caso di impossibilità di consegna a mezzo mail o pec è ammessa la consegna in modalità cartacea dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia.