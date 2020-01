Ottantenne investito per strada, soccorso e portato a Careggi con il Pegaso

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio davanti alla biblioteca di Cascia. Soccorsi di Croce Azzurra di Reggello e automedica, poi il trasporto con l'elisoccorso





Un uomo di 83 anni è stato investito, questo pomeriggio intorno alle 15, mentre attraversava in via Berlinguer, davanti alla biblioteca comunale a Cascia di Reggello. Immediata la chiamata al 118: sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra reggellese e l'automedica da Figline.

In considerazione delle condizioni dell'ottantenne, è stato disposto il trasporto a Careggi con l'elisoccorso Pegaso, in codice giallo. Sul posto per i rilievi la Polizia municipale di Reggello.