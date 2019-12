Ospedale della Gruccia classificato di primo livello: i commenti dell'assessore regionale e del direttore sanitario

di Monica Campani

Stefania Saccardi, assessore regionale al diritto alla salute, Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est, e Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini e presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno





Requisiti in regola: l'ospedale della Gruccia è stato riclassificato da secondo a primo livello. I primi commenti a caldo di Stefania Saccardi, assessore regionale al diritto alla salute, e di Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est.

"Più volte attraverso mozioni, interrogazioni, appelli della Conferenza dei sindaci - ha detto l'assessore Saccardi - ci era stato chiesto di riclassificare l'Ospedale della Gruccia in merito a ruolo e funzioni, per la qualità dei servizi che esprime, per tutta la zona del Valdarno, ma anche per le zone limitrofe. Abbiamo fatto una serie di verifiche tecniche e abbiamo visto che, sia per il bacino di utenza che per le funzioni che contiene, è giusto che questo ospedale abbia una classificazione di I livello. Siamo contenti di essere arrivati a questi risultati, è stata un'azione corale di tutto il territorio. La delibera consolida attività e funzioni dell'ospedale del Valdarno e ne garantisce il futuro nelle dimensioni che oggi esprime".

"L'Ospedale della Gruccia è stato sempre collocato in un ruolo importante, sia nella Asl di Arezzo che poi, nella sud est - ha ricordato Simona Dei - Questo passaggio consente anche di mettere un occhio maggiore sul punto nascita e sulla pediatria. Questo è un ospedale forte, autonomo, che dà garanzie, e che resta fortemente in rete con gli altri ospedali della zona".



"Un ringraziamento all'assessore Saccardi, alla giunta, ai consiglieri regionali - ha aggiunto Sergio Chienni - Questo è un risultato particolarmente significativo. L'Ospedale della Gruccia si trova in una zona di confine tra due province, e risponde a un'area più vasta. Gli operatori devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio per i nostri cittadini".