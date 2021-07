Ora è ufficiale: la Castelnuovese getta la spugna e non si iscriverà al prossimo campionato di Promozione

di Michele Bossini

La decisione comunicata stamani dal presidente della società al sindaco





Stamattina è arrivata la conferma che la Castelnuovese non si iscriverà al prossimo campionato di Promozione. Il direttivo della società (il presidente Sciarradi, i vicepresidenti Baldi e Becucci) hanno confermato le loro irrevocabili dimissioni, già presentate mercoledì 30 giugno con la conseguente interruzione dell'attività sportiva.

Il passo, già annunciato nell'assemblea dei soci e simpatizzanti del 17 giugno e confermato due giorni dopo in un faccia faccia con l'amministrazione comunale, è stato comunicato ufficialmente stamani nel corso di una telefonata tra il presidente Francesco Sciarradi e il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni.

L'amministrazione comunale ha partecipato a vari incontri con la società e con alcune associazioni di Castelnuovo per vagliare tutte le possibilità per aiutare a dare continuità al percorso ed al progetto sportivo intrapreso negli ultimi anni, ma la società ha comunicato che al momento non sono state individuate soluzioni percorribili per iscrivere in tempo la società al prossimo campionato di Promozione.