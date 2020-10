Opere pubbliche, in partenza i lavori sulla scarpata di via de Gasperi e per l'illuminazione pubblica

di Martina Giardi

Ottobre, mese di lavori per Loro Ciuffenna, due i progetti pubblici che partiranno nei prossimi giorni: l'ammodernamento e ampliamento su tutto il territorio, comprese le frazioni, del sistema di pubblica illuminazione e i lavori a partire dalla scarpata di via de Gasperi per una passeggiata belvedere.

L'efficientamento e il rinnovo di tutti i lampioni della pubblica illuminazione del territorio a tecnologia a led si concluderanno entro gennaio 2021. Oltre alla sostituzione delle lampade verrà ammodernata tutta la rete di distribuzione, verranno istallati nuovi lampioni dove sono mancanti. Saranno efficentati oltre 1400 lampioni, verranno istallati oltre 50 nuovi punti luce. Inoltre la tecnologia led permette di ridurre i consumi da fonti non rinnovabili per 60 TEP (tonnellate di petrolio equivalente) e quella di emissioni di CO2 per 100 tonnellate.

A partire dal consiglio comunale del giugno 2020, poi, sono state stanziate le risorse per iniziare i lavori sulla scarpata di via de Gasperi nel capoluogo. Il progetto realizzerà (attraverso una pista pedonale che collegherà la zona del cimitero fino a piazzale Garibaldi) una passeggiata belvedere sul paese di Loro Ciuffenna, mettendo anche in sicurezza l'intera scarpata. L'Assessore alle ricchezze del territorio Nicoletta Cellai sottolinea i vantaggi che quest'opera avrà non solo da un punto di vista di Belvedere turistico, ma anche e soprattutto a livello di viaiblità cittadina.

Il 6 ottobre inizieranno i lavori che saranno finalizzati alla messa in sicurezza definitiva della scarpata . L'Assessore ai lavori pubblici Tommaso Romualdi specifica: "Dopo di che si inizierà a lavorare al camminamento. In termini più dettagliati: la prima fase sarà costituita dal taglio vegetazionale mirato, seguendo il progetto di un esperto; la seconda è costituita dalla sistemazione delle reti parasassi che impediranno qualsiasi futura caduta di massi e detriti, la terza dalla realizzazione del muro stradale in pietra. Poi inizieranno i lavori per la realizzazione del camminamento belvedere."

Il sindaco Moreno Botti riguardo ai due progetti sottolinea l'aspetto e la direzione verde che l'amministrazione comunale di Loro Ciuffenna continua a tenere a cuore - " La tecnologia led permette di ridurre i consumi e rappresenta un segno tangibile di una volontà verde della nostra amministrazione che segue le delibere sul ritiro dell'amianto domestico, sul glifosate e precede il progetto sul recupero delle a cque piovane. Il Pratomagno diventa veramente sostenibile attraverso azioni come queste. Inoltre questo non implica costi per i cittadini. tuttaltro: la comunità attraveros il suo bilancio avrà una minore spesa per circa 20 mila euro all'anno, che potremo re-investire in nuovo sull'efficientamento energetico. La gran parte delle operazioni avverrà attraverso l'utilizzo di manodopera locale e di corpi illuminanti prodotti da aziende locali."