Operaio folgorato da una scarica elettrica mentre lavora sul Ponte Pertini, portato in ospedale

di Glenda Venturini

L'incidente sul lavoro è successo questa mattina a San Giovanni: l'uomo, operaio di una ditta in appalto, sembra stesse lavorando a dei saggi sulla spalletta del Ponte Pertini. Se l'è cavata senza gravi conseguenze





Un operaio è rimasto folgorato, questa mattina intorno alle 11, da una scarica elettrica mentre lavorava con un trapano sulla spalletta del Ponte Pertini a San Giovanni. L'uomo, che lavora per una ditta in appalto, sembra stesse eseguendo dei saggi.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, gli agenti della Polizia municipale di San Giovanni e i Vigili del fuoco di Montevarchi. L'operaio è sempre rimasto vigile ed è stato portato in ospedale per i controlli del caso, in codice verde: dunque nessuna conseguenza grave.

I Vigili del fuoco hanno verificato che tutto fosse in sicurezza e atteso l'arrivo di personale Enel per tutte le verifiche del caso.