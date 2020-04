Open day virtuali per i nidi comunali di Figline e Incisa

di Martina Giardi

Causa emergenza Covid19, no ai classici open day per gli asili nido Il Chicchirullò, Il Trenino e La Girandola. In alternativa un video esplicativo e di conoscenza





Date le misure da mantenere per l'emergenza Coronavirus, per quest'anno non sarà possibile conoscere in maniera tradizionale gli asili nido comunali Il Chicchirullò, Il Trenino e La Girandola di Figline e Incisa . Per questo, le educatrici hanno pensato di realizzare un video esplicativo, in cui presentare se stesse, gli ambienti e le offerte dei vari nidi, in modo da garantire comunque ai genitori la possibilità di una visita virtuale.

I video sono e saranno a disposizione sul canale youtbe del Comune di Figline e Incisa. Tramite la playlist "Open day virtuali" sarà possibile ascoltare come è organizzata una giornata tipo presso i nidi, vedere come sono strutturati gli spazi ed avere tante altre informazioni per aiutare i genitori ad orientarsi nella scelta del nido in questa fase di iscrizione.

Altre informazioni sui nidi: posti disponibili e iscrizioni- I posti disponibili sono 68, così ripartiti - 29 per la fascia 12-36 mesi per La Girandola, 13 posti per la fascia 3-12 mesi, 3 posti per la fascia 12-24 e 9 posti per la fascia 24-36 al nido IL Trenino, 13 posti per la pascia 3-17 e 1 posto per la fascia 17-36 al nido Chicchirullò. Per quantp roguarda le iscrizioni, l'informativa completa è disponibile sul sito del comune . Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 0559125265 oppure scrivere una mail all'indirizzo n.rossinelli@comunefiv.it. Si ricorda che quest'anno è possibile richiedere l'iscrizione ai nidi anche per i bambini nati dopo la scadenza del bando. Sarà poi redatto un apposito elendo a cui si attingerà solo se durante l'anno educativo, si esaurirà la graduatoria generata dal bando ufficiale.