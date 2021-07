Olimpia Valdarnese pigliatutto ai campionati regionali esordienti

di Michele Bossini

Alla squadra montevarchina sia i titoli maschili che quello femminile





Si sono svolti nel fine settimana i campionati regionali esordienti e la montevarchina Olimpia Valdarnese è stata grande protagonista, aggiudicandosi i titoli in palio sia in campo maschile che in campo femminile.

A primeggiare nella gara esordienti del primo anno, disputata a Monteverdi Marittimo (provincia di Livorno) è stato Andrea Bonciani. che allo sprint ha preceduto Guidi della Valdinievole e Paladino dell'Appennino 1970. Nella gara esordienti del secondo anno a tagliare per primo il traguardo è stato Riccardo Del Cucina, dopo una voltata a due con Ferruzzi della Sancascianese. Più attardato il gruppo.

Elisa Ferri, già campionessa nazionale di ciclocross, vincendo a Comeana (nel pratase), ha messo in bacheca il titolo regionale su strada esordienti femminile; alle sue spalle avversarie agguerrita come Acuti della Valcar Travel e Simeoni del Team Zhiraf.