Olimpia Regium troppo forte, niente da fare per la Futsal Sangiovannese

di Michele Bossini

I valdarnesi battuti 7-2 sul campo di Reggio Emilia





La Futsal Sangiovannese torna dalla trasferta in casa dell'Olimpia Regium, squadra costruita per vincere il campionato e che veleggia nelle posizioni di testa, sconfitta per 7-2.

Quella della squadra emiliana è stata una vittoria meritate e che veniva anche un po' messa in conto vista la maggiore caratura tecnica anche se ogni partita segue logiche proprie. Il primo tempo si era chiuso con i padroni di casa in vantaggio per 5-1 (per gli azzurri rete di Parra) grazia anche ai tre gol realizzatu nei primi cinque minuti. Sui titoli di coda la seconda rete dei valdarnesi, firmata dal giovane (classe 2002) Milito.