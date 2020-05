Nuovo tour virtuale a Podere Rota, la discarica visitabile direttamente da casa

di Matteo Mazzierli

Online la versione aggiornata per le visite al polo impiantistico da remoto. La discarica è visitabile da computer, tablet o smartphone con immagini navigabili a 360 gradi





Un'operazione per la promozione e diffusione delle performance ambientali e dei risultati dei sistemi di gestione, sia per scopi educativi ed informativi per scolaresche, gruppi ed enti: si tratta del nuovo tour virtuale di Podere Rota, attraverso il quale i cittadini potranno conoscere da vicino l'impianto di smaltimento.

Il tour virtuale di Podere Rota è una visita guidata interattiva e multimediale con foto navigabili a 360 gradi delle principali sezioni dell'impianto. Ad ogni immagine dell'impianto sono collegate delle schede informative, che possono essere aperte/chiuse cliccando sull'apposito comando, con testi interattivi che spiegano cosa si sta vedendo e possono rimandare, con link multimediali, a ulteriori approfondimenti.

Lo scopo è quello di avvicinare la cittadinanza e darle la possibilità di visitare la discarica anche durante il periodo di pandemia da Covid-19, cosicché il sito sia visitabile standosene tranquillamente seduti davanti al PC o al tablet/smartphone. Trattandosi di un software online è praticamente disponibile ovunque ci sia una rete dati ed è utilizzabile anche nelle aule scolastiche dotate di LIM, durante lezioni di educazione ambientale o progetti di ricerca.

Per Csai, l'azienda proprietaria della discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi di Terranuova, la tecnologia è un ottimo strumento per divulgare la cultura della trasparenza ai fini della gestione ambientale di siti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Qui il link per il nuovo tour virtuale