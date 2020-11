Nuovo percorso ciclopedonale tra Rosano e Pontassieve: al via i lavori che collegheranno due comuni

di Glenda Venturini

Da lunedì 16 novembre partono i lavori per la realizzazione di percorsi ciclopedonali tra Pontassieve e Rosano. Una passerella sul ponte che unisce i Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno





Partiranno lunedì 16 novembre i lavori per la realizzazione della nuova mobilità ciclopedonale che collegherà Pontassieve con l’abitato di Rosano, nel comune di Rignano. Il nuovo percorso unirà i due Comuni grazie a una passerella ciclo-pedonale che sarà realizzata sul ponte sull’Arno. Un progetto che ha visto lavorare insieme le due Amministrazioni comunali, con l'obiettivo di introdurre sul territorio percorsi di mobilità sostenibile che, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, rappresentano anche un’opportunità per il turismo slow, sempre più apprezzato e diffuso in Valdisieve e Valdarno.

"Questo progetto - spiegano le due Amministrazioni comunali - arriva in un momento in cui la pandemia assorbe la gran parte dell’impegno e delle energie degli enti locali, ma un’Amministrazione non può congelarsi e deve continuare anche a lavorare, fuori dall’emergenza, per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, nonostante le difficoltà, anche e principalmente economiche, in cui i nostri Comuni si sono ritrovati lavorando in totale sintonia”.

L’intervento, finanziato con fondi del Bando regionale Sicurezza stradale 2019, sarà realizzato in continuità con il percorso già ultimato che percorre l’intero Parco Fluviale De Andrè. Nel dettaglio, sarà realizzato un nuovo cordonato di separazione tra la strada e la pista ciclopedonale lungo via di Rosano, in direzione del ponte sull’Arno. All’interno della frazione rignanese il marciapiede verrà allargato per permettere, allo stesso tempo, di prolungare il percorso protetto e ampliare la sede stradale. L’intervento prevede anche la realizzazione di una nuova rete fognaria, una rinnovata illuminazione pubblica e una nuova passerella ciclo-pedonale a sbalzo, con nuove barriere di sicurezza, sul ponte sull’Arno. Il percorso si concluderà poi nel tratto dal ponte fino al secondo incrocio tra SP90 di Rosano e via Fabiani, nell’abitato di Rosano.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, dal 16 novembre sarà istituito un senso unico alternato in via di Rosano.

“Per il nostro Comune - spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontassieve Filippo Pratesi - questo è un ulteriore passo avanti all’interno di un più ampio progetto di mobilità sostenibile, con percorsi ciclopedonali che attraversano il Capoluogo e lo collegano alle frazioni limitrofe, che stiamo realizzando per fasi: l’intervento di viale Diaz, che collega il Borgo con il Parco Fluviale, il progetto di ciclabile che dal parco fluviale si riconnette con via di Rosano per attraversare l’Arno e la futura ciclopista di Sieci. Motivo di orgoglio, poi, è che tutti questi interventi sono stati resi possibili grazie a bandi vinti dal Comune: siamo tra i pochissimi enti a vincere quattro bandi regionali per la sicurezza stradale, quindi prima di tutto, devo ringraziare il grande lavoro dei nostri tecnici che, per il nostro Comune, sono un vero valore aggiunto”.

“Un intervento atteso da molti anni - spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rignano, Dominga Guerri - un progetto molto importante per i cittadini di Rosano, poiché metterà in sicurezza la viabilità pedonale tra Rosano e Pontassieve favorendo l’accesso al vicino centro urbano e garantendo la continuità del camminamento tra le due comunità. Il costante lavoro dell'Amministrazione sulla partecipazione ai bandi regionali continua a dare i suoi frutti, nella convinzione di perseguire l'interesse della collettività attraverso investimenti in progetti che migliorino la qualità della vita delle persone. Grazie a questo impegno Rosano, infatti, a breve sarà ancora protagonista di un progetto che vedrà la rigenerazione urbana dell’intera area dell'ex circolo del tennis”.