Nuovo pediatra per il Valdarno fiorentino: la soddisfazione del sindaco Mugnai

di Monica Campani

Giulia Mugnai: “Una copertura pediatrica completa, alla quale era inammissibile rinunciare"





Dopo la notizia dell’affidamento dell’incarico definitivo al nuovo pediatra di famiglia da parte della ASL Toscana centro in Valdarno fiorentino arriva la soddisfazione del sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai.

"Accogliamo con soddisfazione la conferma che presto arriverà un nuovo pediatra sul nostro territorio, in sostituzione del professionista andato in pensione nei mesi scorsi. Si tratta di una necessità che ho espresso più volte a nome dell'Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno - commenta la Sindaca Mugnai- e che ho ribadito insieme agli altri Sindaci e al Presidente della Conferenza dei Sindaci in occasione di vari incontri con l'Azienda Sanitaria, in modo da dare maggiore forza a questa richiesta e per rendere evidente che si tratta di un bisogno condiviso anche dai Comuni limitrofi. Grazie alla riattivazione del servizio, infatti, si tornerà a garantire alle famiglie del territorio, e soprattutto ai loro bambini, una copertura pediatrica completa, alla quale era inammissibile rinunciare".