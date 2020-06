Nuovo impianto liquami a Levanella, domani la riunione per firmare il documento di protesta

di Matteo Mazzierli

Domani alle 21, presso l'oratorio di Levane, si terrà una riunione rivolta a cittadini e associazioni per firmare una petizione contro la realizzazione di un impianto di liquami a Levanella





Un documento di protesta per la realizzazione di un impianto di trattamento fanghi e liquami a Levanella da parte di associazioni e cittadini: è la petizione che un gruppo di associazioni e cittadini rivolge a tutti gli interessati nell'incontro di domani, 25 giugno, alle 21 presso l'oratorio di Levane.

"Un nuovo impianto a nostro avviso molto impattante - scrivono le associazioni - per cui vogliamo informarvi più in dettaglio e per la quale è convocata una riunione presso l'oratorio di Levane nel corso della quale saranno acquisite le firme dei sostenitori dell'iniziativa."