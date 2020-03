Nuovo caso nel comune di Castelfranco Piandiscò, altri due tamponi positivi a Rignano

di Redazione

Gli aggiornamenti dei sindaci Enzo Cacioli e Daniele Lorenzini dopo le segnalazioni delle rispettive Aziende sanitarie





Terzo caso di tampone positivo a coronavirus nel comune di Castelfranco Piandiscò: ad annunciarlo il sindaco Enzo Cacioli, in un video sulla pagina facebook del comune, nel quale spiega che "si tratta di una donna di 63 anni che fa parte del nucleo familiare di una delle due persone già contagiate. Dunque ci sono tre casi nel territorio comunale con due punti di quarantena".

Cacioli ha poi aggiunto: "La situazione è seria, occorre fare attenzione ai comportamenti di ciascuno. Abbiamo organizzato con la Polizia municipale dei posti di blocco nelle principali vie di accesso al comune, perché non si può uscire dal territorio comunale se non per motivi gravi o urgenti".

Intanto sale il conto dei contagiati anche a Rignano. Dopo quello già reso noto questa mattina, infatti, il sindaco Daniele Lorenzini fa sapere di aver ricevuto comunicazione dalla Asl di altri due casi di tamponi positivi sul territorio comunale: sono 3 in un solo giorno, e portano a 5 il totale dei casi comunicati dall'Azienda sanitaria al sindaco di Rignano.