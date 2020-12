Nuovo asfalto su strade e marciapiedi, parte un programma di interventi da 300mila euro

di Glenda Venturini

Diverse le zone del territorio comunale interessate dai lavori, che dovrebbero terminare entro il mese di gennaio





Nuovo programma di interventi di asfaltatura per circa 300mila euro su marciapiedi e strade comunali di Montevarchi. Al via la seconda fase dei lavori che interesseranno via Chiantigiana, via Verdi, via V. Emanuele, via Marconi, via Becorpi, a Levane via Arno, via Bari e via Isonzo, a Mercatale pzza degli Ubertini, ma anche via della Selva, via Di Moncioni, via Di Rendola, via di Ricasoli e interventi più piccoli in altre vie. I lavori riguarderanno anche il rifacimento dei marciapiedi su via Piave, via Fonte Moschetta, via Tamigi, e nel quartiere Pestello.

Una manutenzione che si concluderà, salvo condizione meteorologiche avverse, alla fine di gennaio. "L’obiettivo dell’Amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini - è migliorare la vivibilità dei luoghi frequentati quotidianamente per garantire la sicurezza della arterie principali del territorio, dal capoluogo alle frazioni, con investimenti dal bilancio comunale".

"Il nuovo programma di lavori sulle strade prevede un importo di 318.715 euro - ha aggiunto il Sindaco - cifra che conferma ancora l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla manutenzione per la sicurezza del territorio. Un impegno costante portato avanti in questi anni dando la precedenza alle condizioni più critiche e dissestate, visto che in passato venivano inspiegabilmente investiti soltanto 30mila euro all’anno sulla manutenzione viaria".